Speedway GP: Anders Thomsen in Warschau schon wieder disqualifiziert

Anders Thomsen zuckt beim Speedway GP in Warschau in Lauf 4 zu früh und wird folgerichtig für den Heat disqualifiziert. Dasselbe war ihm auch schon beim Auftakt in Goričan passiert.

00:01:01, vor 2 Stunden