Speedway

Speedway GP - Überraschungssieger Max Fricke in Warschau: Die besten Szenen des Fahrers der Woche

Die Überraschung in Warschau: Max Fricke gewinnt den Speedway GP in Polen und verlässt die Hauptstadt mit 20 Punkten in der Gesamtwertung. Im Halbfinale setzt er sich unter anderem gegen den Topfavoriten und WM-Führenden Bartosz Zmarzlik durch. Die besten Szenen des Australiers beim Speedway GP in Warschau.

00:03:34, vor einer Stunde