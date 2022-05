Speedway

Speedway GP Warschau - Max Fricke gesteht im Siegerinterview: Musste nach Rückschlag in Gorican neue Motivation sammeln

Nach seinem Debütsieg bei einem Grand Prix ringt der Australier Max Fricke in Warschau mit den Worten. Es sei unbeschreiblich, vor so vielen Zuschauern zu gewinnen, so Fricke. Der Große Preis von Kroatien in Gorican sei sehr enttäuschend für ihn verlaufen, und er musste die Zähne zusammenbeißen, um neue Motivation für das Rennen in Polen zu sammeln. Hier gibt es das Interview im Video.

00:01:34, vor einer Stunde