Speedway

Speedway GP: WM-Führender Bartosz Zmarzlik gewinnt Qualifikation mit Fabelzeit in Warschau

Nach seinem Auftaktsieg im kroatischen Goričan schlägt Bartosz Zmarzlik wieder zu. Bei seinem Heimspiel in Warschau gewinnt der polnische Topfavorit die Qualifikation zum GP am Samstag. Mit einer fabelhaften Rundenzeit von 13.107 ist der 27-Jährige nicht von Platz eins zu verdrängen. Der Däne Leon Madsen wird Zweiter. Das Qualifying vom Freitag verspricht Spannung für den Lauf am Samstag in Polen.

00:02:39, vor 42 Minuten