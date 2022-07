Speedway

Speedway of Nations 2022 - Teams, Modus, Regeln: So läuft der Showdown im Vojens Speedway Center in Dänemark

Im Vojens Speedway Center steigt vom 28. bis 31. Juli der spektakuläre FIM Speedway of Nations 2022. Die Teams aus 15 Nationen kämpfen um den Titel. Neben den starken Polen und den gastgebenden Dänen ist auch die deutsche Mannschaft am Start. Die Hausherren sind im Finale gesetzt. Schaffen die deutschen Motorradfahrer den Sprung ins Grand Final? So funktioniert der FIM Speedway of Nations 2022.

