Speedway

Speedway of Nations: Doppelsieg! Kai Huckenbeck und Norick Blödorn setzen sich an die Spitze

In ihrem zweiten Heat beim Speedway of Nations in Vojens schlagen die Deutschen direkt zu! Kai Huckenbeck und Norick Blödorn feiern gegen die Ukraine einen Doppelsieg, holen sieben Punkte in der Gesamtwertung und setzen sich an die Spitze im Halbfinale.

00:02:54, vor 11 Minuten