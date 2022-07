Speedway

Speedway of Nations: Großbritannien wendet Halbfinal-Aus im Entscheidungslauf gegen Frankreich ab

Ende gut, alles gut. Nach einem schwachen Start kamen die hoch gehandelten Briten am zweiten Halbfinaltag des Speedway of Nations im dänischen Vojens nur schleppend in Fahrt. Der Titelverteidiger kam hinter Schweden und Tschechien nur auf Platz drei und musste in den Entscheidungslauf gegen Frankreich. Dort waren die Briten dann aber nicht zu schlagen. Den Decider von Vojens gibt's hier im Video.

00:03:09, vor 19 Minuten