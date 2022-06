Speedway

The Power of Sport: Bartosz Zmarzlik blickt auf emotionalen Moment zurück - Durchbruch vor heimischer Kulisse

Bartosz Zmarzlik stellte im Jahr 2012 als 16-Jähriger die Speedway-Szene auf dem Kopf als er in seinem heimischen Edward Jancarz Stadium als Wildcarder erstmals auf dem Podest stand. Zwei Jahre später siegte der Pole in seinem "Wohnzimmer" und sorgte damit für einen Gänsehaut-Moment. In der neuesten Folge der Eurosport-Serie Power of Sport blickt Zmarzlik auf jene emotionalen Momente zurück.

00:03:39, vor 15 Minuten