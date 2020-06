Die französische Top-Kletterin Luce Douady ist in der Nähe von Grenoble tödlich verunglückt. Die 16-jährige Jugendweltmeisterin war am Sonntag gemeinsam mit Freunden im Klettergebiet Saint-Pancrasse unterwegs, als sie auf einem Zustieg ins Klettergebiet ausrutschte und etwa 150 Meter in die Tiefe stürzte. "Luce Douady hat uns gestern verlassen", gab ihr Klub in einem emotionalen Statement bekannt.

Die Französin galt als großes Klettertalent und war gerade dabei, in der Weltrangliste nach oben zu klettern. Bei den Europameisterschaften 2019 errang sie Bronze und holte sich im September den Titel bei den Jugendweltmeisterschaften im Bouldern.

"Wir denken an ihre Familie, ihre Freunde. Wir teilen diese große Leere, das Leid und den Schmerz. Seid stark, um die Erinnerungen an sie in Ehren zu halten", schrieb der Kletterklub "Chambéry Escalade" auf Facebook.

Alle Sportarten Todes-Drama um WWE-Star: Gaspard ertrunken - Sohn gerettet 21/05/2020 AM 09:32

Im kommenden Sommer sollte Douady an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen und galt als große Hoffnung für die Sommerspiele 2024. "Das ist eine schreckliche Nachricht, die ihre Trainingspartner, Trainer und ihren Klub schwer trifft. Der gesamte Verband ist in Trauer", erklärte der internationale Kletterverband.

Sportklettern Leichen auf Mount Everest könnten in Corona-Pause geborgen werden 18/03/2020 AM 14:42