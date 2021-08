Megos, einer der besten Felskletterer der Welt, belegte trotz einer persönlicher Bestzeit in seiner Problemdisziplin Speed Rang neun in der Qualifikation, Hojer Rang zwölf.

Sportklettern ist in Tokio erstmals olympisch. Die Platzierungen in den drei Disziplinen werden zu einer Gesamtpunktzahl multipliziert. In drei Jahren in Paris wird die umstrittene Disziplin Speed von den beiden anderen abgetrennt.

Dann werden Medaillen im Speed sowie für eine Kombination aus Bouldern und Lead vergeben.

