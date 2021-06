Sportschießen

Eric Delaunays besondere Geschichte: Europameistertitel nach einer Gehirn-Operation

Eric Delaunay ist zweimaliger Team-Weltmeister im Tontaubenschießen, wurde 2011 Europameister und nahm 2016 für Frankreich an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil. Der EM-Titel nimmt in dieser Sammlung dabei einen ganz besonderen Platz ein, denn 2011 wurde bei Delaunay ebenfalls ein Gehirn-Aneurysma, das sofort operiert werden musste. Kurz danach wurde der Franzose Europameister.

00:02:43, vor 5 Stunden