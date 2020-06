Eurosport hat seine Partnerschaft mit dem Rennsport-Promoter und Rechteinhaber MotorSport Vision Racing (MSVR) zur Ausstrahlung der Bennetts British Superbike Championship um sieben Jahre verlängert. Die British Superbike wird auf den Eurosport-Sendern und in der Eurosport App in 54 Territorien und Ländern in Europa und in den Regionen Asien-Pazifik, Naher Osten und Nordafrika exklusiv übertragen.

Mit der Verlängerung der Medienpartnerschaft können Millionen von Superbike-Fans auf der ganzen Welt die ganze Saison über spannende Rennen erleben.

Nach Partnerschaften mit einigen der größten Motorsportserien der Welt – darunter WTCR - World Touring Car Cup (via Eurosport Events), FIM World Superbike Championship, MotoAmerica Superbike Championship, Formel E und 24 Stunden von Le Mans –, unterstreicht die Vereinbarung mit MSVR den Schwerpunkt und die langfristigen Investitionen von Discovery in sportartspezifische Verticals und Streaming-Dienste. Mit der MotoTrend-App hat Discovery in zahlreichen Märkten eine Direct-to-Consumer-Plattform für Motorsport-Fans mit einer großen Auswahl an Automobil-Serien und exklusiven Inhalten.

Tommy Bridewell - British Superbike Championship Fotocredit: Getty Images

"Ein enormer Vertrauensbeweis"

Andrew Georgiou, Präsident von Eurosport und Global Sports Rights: "Mit der Rechteverlängerung der British Superbike Championship in den Eurosport-Schlüsselmärkten unterstreicht Discovery einmal mehr seine außergewöhnliche Möglichkeiten mit einer einzigartigen Partnerschaft sowohl unübertroffenes Sport Know-how als auch eine globale Verbreitung zu kombinieren, inklusive plattformübergreifender Live-Produktion und einer Infrastruktur für Werbetreibende, um ein wertvolles Angebot für Motorsportfans auf der ganzen Welt zu schaffen"

"Die langfristige Partnerschaft mit MSVR ermöglicht es uns, die Motorradsport-Community weiterhin mit packenden Rennsport und einem maßgeschneiderten Angebot zu begeistern – und das in der gleichen Weise, wie Discovery es im Radsport mit seiner erstklassigen Berichterstattung und der Kooperation mit GCN macht sowie im Golfsport mit GOLFTV."

Stuart Higgs, MotorSport Vision Racing Series Director: "Diese Vereinbarung in der sehr turbulenten Zeit, die wir alle als Folge der COVID-19-Pandemie erleben, zu bestätigen, ist ein enormer Vertrauensbeweis für die BSB-Meisterschaft und bekräftigt sie als eine der anerkanntesten und beliebtesten Motorsportserien der Welt."

"Eurosport begleitet uns seit dem ersten Tag der jüngsten Ära der Meisterschaft, und mit dem Sender als Teil der großen Discovery-Gruppe mit Zugang zu ihren zahlreichen Plattformen können wir unser Publikum sowohl in Großbritannien als auch international weiter vergrößern."

Saisonstart für den 7. bis 9. August geplant

In der britischen Superbike-Meisterschaft, die zu den spektakulärsten Motoradsport-Serien zählt, fahren einige der größten Nachwuchstalente. Zudem hat die Serie eine Schlüsselrolle in den Motorsport-Karrieren der Superbike-Weltmeister Troy Bayliss, Neil Hodgson und James Toseland gespielt.

Eurosport strahlte die Britische Superbikes-Meisterschaft erstmals 2008 aus. Der Saisonstart der Bennetts British Superbikes Championship 2020 ist vorläufig für den 7. bis 9. August auf der berühmten Rennstrecke von Donington Park geplant.

