BSB: Motorradfahrer Taylor Mackenzie legt unglaublichen Sturz hin - Fahrer wohlauf

Unglaublicher Crash in Großbritannien! Taylor Mackenzie erlebt beim Superbike-Event im Cadwell Park einen dramtischen Sturz. Der BSB-Fahrer verliert beim Eröffnungsrennen des Bennetts British Superbike unbedrängt die Kontrolle über sein Motorrad, weil er das Gras am Seitenrand touchiert. Er fällt in der Folge. Mackenzie scheint glücklicherweise wohlauf zu sein.

00:01:26, vor 2 Stunden