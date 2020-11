"Wir gehen auf jeden Fall mit großen Erwartungen in unsere Rookie-Saison und wir haben mit BMW auch einiges vor", sagte der "überglückliche" Folger: "Das Gesamtpaket sollte allemal konkurrenzfähig sein, da sich das BMW-Superbike auf einem sehr hohen Niveau befindet und zudem die neue Maschine stark weiterentwickelt worden ist."

Folger war in der abgelaufenen Saison mit dem Rennstall in der Superbike-1000-Kategorie der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) angetreten und hatte mit acht Siegen aus acht Rennen überlegen den Titel geholt. Bei den Superbike-WM-Starts in Barcelona und Estoril wurde der Oberbayer dreimal Elfter und einmal Zwölfter.