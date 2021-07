Surfen

Olympia 2021: Italo Ferreira gewinnt Gold im Surfen - das ist seine unglaubliche Geschichte

Italo Ferreira hat die Goldmedaille im Surfen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gewonnen. Nach dem Erfolg bricht der Brasilianer in Tränen aus und kann den Triumph nicht fassen. Denn der Weg in Japans Hauptstadt war für 27-Jährigen sehr chaotisch. Diebe klauen sein Auto und ein Taifun verhindert fast seine Olympia-Qualifikation.

00:02:16, vor 35 Minuten