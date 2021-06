Publiziert 06/06/2020 Am 10:12 GMT | Update 06/06/2021 Am 10:12 GMT

Die französisch-polynesische Insel erhielt am Donnerstag von den Organisatoren den Zuschlag. Neben Tahiti waren noch weitere Orte im Rennen, die alle näher an Paris liegen, darunter auch Surfspots in Biarritz und der Bretagne. Die Wahl muss noch am 8. Januar durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigt werden.

"Das ist eine tolle Überraschung und eine Anerkennung unserer Geschichte. Auf diese Art wird Polynesien, wo das Surfen begann, ein Stück Ehre zurückgegeben", sagte Lionel Teihotu, Präsident des Surfverbandes Tahitis, der Nachrichtenagentur AFP. Der Zeitunterschied zu Paris beträgt zwölf Stunden.

Der Surfspot Teahupoo auf Tahiti ist für seine kraftvollen, hohlbrechenden Wellen bekannt, die oft eine Höhe von zwei bis drei Metern, im Winter sogar bis sieben Metern erreichen. Seit 1999 wird dort das Billabong Pro ausgetragen, das Teil der World-Surf-League-Tour ist.

Nach Angaben des Pariser Organisationskomitees verursacht Tahiti im Vergleich zu den anderen Kandidaten keine Mehrkosten, auch der Einfluss auf die Umwelt sei gleich. Tahiti sei aufgrund "sportlicher Gesichtspunkte" ausgewählt worden. Der französische Wetterdienst Meteo France erwartet dort im Sommer eine höhere Wahrscheinlichkeit für gute Wellen.

Allerdings war die Wahl auch umstritten, da Teahupoo derzeit nicht im internationalen Wettkampfkalender für Frauen auftaucht. Grund sind die Wellen, die als zu gefährlich für Surferinnen angesehen werden. Die Organisatoren wollen diesem Problem mit einem sorgfältig ausgewählten Wettkampfplan begegnen. "Die Frauen können zu einer Tageszeit starten, zu der die Wellen weniger kraftvoll sind", sagte Teihotu.

Surfen hat seine olympische Premiere bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio. Die Wettbewerbe finden vom 26. Juli bis 2. August am Tsurigasaki Surfing Beach in Ichinomiya/Präfektur Chiba statt.

Die Organisatoren für Paris bestätigten am Donnerstag zudem den Place de la Concorde im Herzen der Hauptstadt als Austragungsort für die fünf "urbanen" Sportarten Skateboard, BMX Freestyle, Breakdance, 3x3 Basketball und Klettern.