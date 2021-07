Taekwondo

Olympia 2021 - Taekwondo: Zweifache Olympiasiegerin Jade Jones unterliegt Flüchtlings-Athletin Kimia Alizadeh

Olympia 2021 - Taekwondo: Zweifache Olympiasiegerin Jade Jones unterliegt Flüchtlings-Athletin Kimia Alizadeh in ihrem ersten Kampf in Tokio. In Rio de Janeiro holte Alizadeh 2016 die erste Medaille für eine Athletin aus dem Iran überhaupt, nun trat sie für das IOC-Flüchtlingsteam an. Die in Deutschland lebende Taekwondo-Kämpferin hatte in der Gewichtsklasse bis 57 Kg später die Chance auf Bronze.

00:01:19, vor 10 Stunden