Medvedev hatte zwar vor Kurzem beim Masters-Turnier in Indian Wells bereits im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov die Segel streichen müssen und im Anschluss von "Erschöpfung" gesprochen.

Corretja hat dafür aber eine Erklärung: "Es war schwierig, weil Indian Wells normalerweise einen anderen Platz im Kalender hat", so der ehemalige Weltranglistenzweite bei Eurosport. "Die Bedingungen waren schwer, nicht so schnell wie gewöhnlich."

"Vermutlich brauchte er nach den US Open eine kleine Pause, er hat auch beim Laver Cup gespielt", erläutert Corretja. Der 47-Jährige glaubt, dass Medvedev schnell zu alter Stärke zurückfinden kann: "Ich denke nicht, dass er viel Zeit brauchen wird, die US Open zu verarbeiten. Er hat das Turnier ziemlich entspannt gewonnen. Ich denke, er hat nicht zu sehr leiden müssen, um das Turnier zu gewinnen."

Corretja: "Medvedev war bereit"

"Er war etwas älter und hat einen riesigen Aufwand betrieben, um zu gewinnen und ist dann vielleicht abgestürzt. Ich glaube, Medvedev war bereit." Insofern erwartet Corretja nicht, dass Medvedev ähnlich wie Thiem in ein tiefes sportliches Loch fällt. Der Österreicher hatte bereits früh im Jahr gesagt: " Ich bin in der Vorbereitung auf diese Saison in ein Loch gefallen. Eine gewisse Leere ist vorhanden ."

Daraufhin gewann der 28-Jährige auf der ATP Tour 2021 nur neun von 18 Matches. Bei den Australian Open war er schon im Achtelfinale in drei Sätzen an Grigor Dimitrov gescheitert, bei den French Open war bereits in der ersten Runde Schluss.

Seit seiner Achtelfinalniederlage gegen Adrian Mannarino Ende Juni auf Mallorca absolvierte Thiem kein Spiel mehr und gab im August bekannt, die Saison vorzeitig zu beenden - auch, weil sich die Probleme am rechten Handgelenk als hartnäckig herausstellten.

Medvedev kämpft um Nummer eins der Welt

Bei Medvedev erkennt Corretja dagegen über das Jahr hinweg eine stabile Entwicklung, die im September in seinem ersten Grand-Slam-Titel mündete: "Er hat das Finale in Australien zu Beginn des Jahres gespielt und nun die US Open gewonnen", erklärt er und fügt an: "Jetzt kämpft er darum, am Ende des Jahres die Nummer eins der Welt zu werden."

Beim Masters in Paris und den ATP Finals in Turin, die beide in der Halle ausgetragen werden, erwartet Corretja einen starken US-Open-Sieger: "Ich glaube, Indoor kommt seinem Spiel sehr entgegen. Er serviert fantastisch, er bewegt sich gut", analysiert der Eurosport-Experte. "Der Ball springt sehr tief, es ist also sehr unangenehm und schwierig, gegen ihn zu spielen. Ich erwarte also einen großartigen Daniil am Ende der Saison", so Corretja.

In Paris geht Medvedev nun als Titelverteidiger ins Turnier. Wie üblich steht die Nummer zwei der Welt automatisch in der zweiten Runde und trifft dort auf den Sieger des Duells zwischen Ilya Ivashka und Albert Ramos-Vinolas.

Australian Open ohne Medvedev?

Auch für die kommende Saison müsse man auf der Tour mit dem Russen zwingend rechnen, betont Corretja. "Er wird von Beginn des Jahres an bereit sein, Grand-Slam-Titel zu gewinnen."

INFO: Álex Corretja gewann in seiner Karriere 17 Titel, war 1999 die Nummer zwei der Weltrangliste und stand 1998 und 2001 im Finale der French Open. Seit 2015 arbeitet der Spanier als Experte für Eurosport.

