Tennis

Alex Corretja über Comeback von Serena Williams in Wimbledon: "Es wird ein Geschenk sein"

Tennis-Experte Alex Corretja mit seiner Einschätzung zum Comeback von Serena Williams in Wimbledon: "Es wird ein Geschenk sein", so der Spanier zur Rückkehr der US-Amerikanerin in der Rasen-Saison.

00:02:02, vor einer Stunde