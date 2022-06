Im Bruchteil einer Sekunde zerplatzte sein Traum vom großen Triumph in Paris, die Ambitionen des Hamburgers rückten plötzlich in weite Ferne.

Nur wenige Tage später meldete sich Zverev mit einer Kampfansage zurück. Bei den US Open (ab 29. August live bei Eurosport) wolle er wieder an den Start gehen - und möglichst nach seinem ersten Grand-Slam-Titel greifen . "Wenn ich die US Open spiele, dann nicht für ein, zwei Runden, sondern um sie zu gewinnen. Ich komme erst zurück, wenn ich in dieser Form bin."