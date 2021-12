Für Alexander Zverev selbst ist die Sache sonnenklar. "Die größte Verbesserung, die ich gemacht habe, ist mein zweiter Aufschlag", betonte der Hamburger im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball. "Ich habe die vergangenen sechs Monate keine Matches mehr gehabt, in denen ich 20 Doppelfehler serviert habe."

Für Eurosport-Experte Mats Wilander hat der Leistungssprung mit einer von Zverevs bittersten Niederlagen zu tun.

"Ich denke da an die US Open, als er gegen Dominic Thiem verlor, nachdem er mit zwei Sätzen vorne war. Er hätte dieses Finale gewinnen sollen. Aber seine Reaktion war großartig", so der Schwede, der während seiner Laufbahn sieben Grand-Slam-Titel holte.

Wilander hat fünf Gründe für Zverevs Höhenflug identifiziert: ein verbesserter zweiter Aufschlag, eine niedrigere Quote bei Doppelfehlern, eine selbstbewusstere Vorhand, ein aggressiveres Netzspiel und die kontinuierlichen Fortschritte in allen Bereichen.

1.) Zweiter Aufschlag wird zur Waffe

Am wichtigsten ist der Schlag, mit dem Zverev sowohl am meisten gewinnen als auch verlieren kann: der Aufschlag. Sein erster Service mit regelmäßig weit über 200 km/h ist eine echte Waffe, bringt viele direkte Punkte ein oder bereitet Gewinnschläge vor.

Kam der erste Aufschlag nicht, hatte Zverev in den vergangenen Jahren massive Probleme. Beim zweiten Aufschlag fehlte das Selbstvertrauen. Mal überpowerte er und setzte ein Geschoss beim Zweiten ins Aus, mal schien er sich nicht mehr richtig zu trauen und warf den Ball für seine Verhältnisse fast ein. "Der zweite Aufschlag ist viel, viel sicherer, viel besser geworden", attestiert Wilander.

Dadurch kann Zverev auch ohne den Ersten genügend Druck aufbauen, um sich im Ballwechsel in eine gute Position zu bringen.

2.) Kaum noch Doppelfehler

Die neue Sicherheit hat erheblichen Einfluss auf ein zweites Problem, das den 24-Jährigen in der Vergangenheit beschäftigte: die Doppelfehler. In der Saison 2020 unterliefen ihm die meisten aller Spieler auf der Tour. Auch im verlorenen US-Open-Finale waren es deren 15.

Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. "Er macht keine Doppelfehler mehr. Ich glaube, er hat fünf Doppelfehler in fünf Matches bei den ATP Finals gemacht. Das ist unglaublich", staunt Wilander und betont: "So ist der zweite Aufschlag zu einer Stärke geworden."

3.) Vorhand läuft besser

Auch im Ballwechsel hat Zverev einen Sprung gemacht. Die starke Rückhand ist bekannt, inzwischen tritt er auch immer dominanter mit der Vorhand auf. "Die hat sich etwas verbessert", sagt Wilander: "Die Vorhand die Linie entlang ist stärker." Der größte Unterschied liegt für den 57-Jährigen aber darin, wie er diese Schläge zu nutzen weiß.

"Allgemein kommt es mir so vor, als warte er nicht darauf, dass sein Gegner etwas tut", so Wilander. Dieses Problem hatte Tennis-Legende Boris Becker bei Eurosport bereits vor Monaten thematisiert. "In kritischen Phasen bleibt er zu passiv. Er steht hinter der Grundlinie und hofft, dass sein Gegner Fehler macht."

4.) Mehr Aggression am Netz

Zverev, so scheint es, hat sich diese Kritik zu Herzen genommen und demonstriert nun das Gegenteil.

Ein wichtiger Bestandteil dabei ist sein aggressiveres Netzspiel. "Er übernimmt die Kontrolle der Ballwechsel und er nutzt seine Größe, um etwas vermehrt ans Netz zu kommen", erklärt Wilander.

5.) Zverevs Trainingsfleiß zahlt sich aus

Als letzter und ebenfalls ganz entscheidender Punkt ist Zverevs Trainingseifer anzuführen, der generell zu Verbesserungen führt. "Was ich bemerkt habe, sind ein paar Prozentpunkte an Verbesserungen in praktisch jedem Bereich seines Spiels", lobt Wilander.

Das steigere die Chancen auf den Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels enorm. Wilander betont allerdings auch, dass vor allem die mentale Komponente bei den vier Major-Wettbewerben eine tragende Rolle spiele. Doch auch in dieser Hinsicht sieht sich Zverev gereift. "Ich bin viel ruhiger geworden, werde älter. Ich bin jetzt keine 18 oder 19 mehr. Ich verstehe vielleicht etwas mehr vom Leben und dass man in wichtigen Situationen einfach die Ruhe bewahren muss."

