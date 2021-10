Tennis

Das Gelbe vom Ball - Boris Becker stellt klar: Alexander Zverev muss nach Nummer eins greifen

Eurosport-Experte Boris Becker hat im Podcast Das Gelbe vom Ball eine klare Forderung an Alexander Zverev gestellt. "Er hat seine Weltklasseleistung jetzt etabliert. Nun muss er in der Hallensaison mehr Punkte und Turniere gewinnen, um in die beste Position zu kommen, in der Saison 2022 voll auf die eins gehen zu können. Vielleicht schon mit einem Sieg bei den Australian Open."

00:01:14, 26/10/2021 Am 15:11