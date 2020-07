Andrea Petkovic wird im Herbst ihr erstes Buch veröffentlichen. An ihrem Erstlingswerk "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ hat die deutsche Tennisspielerin fast zwei Jahre lang gearbeitet. Wie die "Bild" schreibt, soll es nun fast fertig sein. "Inzwischen kann ich vom vielen Korrekturlesen jedes Wort auswendig", scherzte die Darmstädterin im Interview mit der Zeitung.

Die ehemalige Nummer neun der Welt hat viele Facetten. Neben ihren Jobs als Profi-Sportlerin und TV-Moderatorin kommt nun die Schriftstellerei dazu.

In ihrem neuen Buch, das im Herz auf den Markt kommt, geht es um "Erzählungen, die nicht immer so passiert sind, einige aber doch", so die deutsche Tennisspielerin.

Eine klassische Autobiografie soll es nicht werden. "Was über Personen des öffentlichen Lebens, die kenntlich gemacht sind, und deren Umfeld drin steht, habe ich schon versucht, so genau wie möglich zu erzählen. Was mich angeht oder Personen aus meinem Umfeld, da habe ich schon gemauschelt. Das wurde dann literarisch verarbeitet", so die 32-Jährige.

Auch ihre Tennis-Karriere will sie noch ein Jahr lang fortsetzen. "Klar, ich muss auf meinen Körper hören und werde vielleicht nicht mehr den kompletten Spielplan absolvieren. Ich habe aber keine Lust, mir von Corona und einer Knie-OP meine Karriere beenden zu lassen", stellte Petkovic im Interview mit der "Bild" klar.

In der Corona-Zeit hatte die Darmstädterin den Buchklub "Racuqet Book Club" auf Instagram gegründet und dort mit ihren Anhängern gemeinsam Bücher, wie zum Beispiel die "String Theory" von David Foster Wallace, besprochen.

