Buzz

Vor einigen Tagen hatte die 32-Jährige bereits den Instagram-Buchklub "Racquet Book Club" gegründet. Petkovic schrieb dazu in das Profil: "Wir lesen Bücher und sprechen darüber, weil wir Nerds sind."

Über 2.700 Abonnenten sind bereits ein Teil des Online-Leseklubs.

