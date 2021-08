Tennis

Masters Toronto - Highlights: Andrey Rublev schaltet Struff-Bezwinger Fabio Fognini aus

Fabio Fognini muss sich in der zweiten Runde des ATP Masters in Toronto Andrey Rublev geschlagen geben. Der Russe gewann mit 7:6 (7:4), 6:3 und trifft nun auf John Isner. Fognini hatte sich beim 500er Turnier in Kanada zuvor gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff durchgesetzt.

00:01:00, vor einem Tag