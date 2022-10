"Die besten Spieler werden immer älter und spielen weniger. Sie treten nicht mehr bei jedem Turnier an, was natürlich anderen die Möglichkeit gibt, zu glänzen", so Murray.

Von den drei Superstars hat Federer seine Karriere inzwischen beendet. Nadal plagen Verletzungssorgen. Djokovic durfte aufgrund seiner fehlenden Coronaimpfung bei den Australian Open und den US Open nicht antreten.

Die Jahrgänge um Alexander Zverev hätten es da schwerer gehabt. "Die Generation, die jetzt 25 bis 28 Jahre alt ist, musste sich zu Beginn immer noch mit den Größten in deren Blütezeit auseinandersetzen. Das ist mit der neuen Generation jetzt anders, sie nutzt das und spielt großartiges Tennis", so Murray.

Neben Alcaraz blickt vor allem Ruud auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Der 23-Jährige hat sowohl bei den French Open in Paris als auch den US Open in New York das Finale erreicht.

