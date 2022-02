Tennis

Andy Murray nimmt zum Thema um Novak Djokovic Stellung und verteidigt ihn: "Wäre besser, wenn er spielt"

Andy Murray spricht auf der Pressekonferenz beim ATP Turnier in Dubai über den Fall von Novak Djokovic und sagt, dass der Tennissport am meisten darunter leiden werde, sollte der Serbe nicht mehr an den großen Turnieren teilnehmen können. Für ihn sei die "Abwesenheit des besten Spielers" nicht förderlich für den Sport. Außerdem spricht er über die Impfeinstellung von Djokovic.

