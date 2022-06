"Als er seinen elften oder zwölften Titel in Paris holte, habe ich schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, jemals eine Wiederholung davon zu sehen", sagte Murray: "Es gibt kaum Spieler auf der Tour, die Roland Garros 14-mal spielen werden, gar nicht davon zu sprechen, es 14-mal zu gewinnen.

Carlos Alcaraz ist 19 und müsste das Turnier wohl jedes Mal gewinnen, wenn er spielt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand schafft."

Der zweimalige Wimbledonsieger Murray hatte in diesem Jahr nur ein Sandplatzturnier bestritten und auf einen Start bei den French Open verzichtet.

Stattdessen startete der 35 Jahre alte Schotte bereits in der vergangenen Woche in die Rasensaison und erreichte das Halbfinale beim Challenger im englischen Surbiton. In Stuttgart trifft Murray in Runde eins am Dienstag auf Christopher O'Connell (Australien).

