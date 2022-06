Tennis

Andy Murray von Amoklauf in den USA geschockt: Noch mehr Waffen können nicht die Lösung sein

Andy Murray wird rund um die Waffengesetze in den Vereinigten Staaten deutlich und kritisiert den Umgang mit diesem Problem. Niemand sollte etwas wie in Uvalde erleben, so der Olympiasieger und mehr Waffen seien aus seiner Sicht keine Lösung.

00:01:56, vor 2 Stunden