Die Weltranglistenerste musste die letzten zwei Wochen in einem Hotel verbringen und durfte nicht nach Hause.

Nachdem sie seit März nicht mehr zu Hause war, kehrte Barty schließlich Ende September nach Australien zurück. Nach Angaben der australischen "Associated Press" wurde ihr bei ihrer Ankunft eine Quarantänezeit zu Hause verweigert, obwohl sie in diesem Jahr bei mindestens 68 Gelegenheiten negativ auf Covid-19 getestet wurde.

Bartys Trainer hat seine Frustration über die "lächerlichen" Quarantänebestimmungen in Australien geäußert. "Für Reisende aus Australien, die zurückkommen, machen sie es einem nicht leicht", sagte Tyzzer.

Tennis Zlatan zieht Vergleich zu Djokovic: "Wenn man wütend wird ..." GESTERN AM 14:47

"Man kann keine Flüge bekommen, es ist lächerlich teuer und man muss zwei Wochen in einem Hotel in Quarantäne verbringen, wo man keine Fenster öffnen kann. Bei den Turnieren wird man grundsätzlich gleich oft getestet, sowohl die Spieler als auch ihre Teams. Als Ash nach London abreiste und ich nach Australien zurückkehrte, waren wir also schon bei 68", so der gebürtige Australier weiter.

Trotz starker Leistung raus: So lief Kerbers Halbfinale gegen Barty

"Es ist nicht sehr lustig. Wenigstens weiß man, dass alle um einen herum und in den Turnieren sicher und frei von Covid sind, und das ermöglicht es einem, zu arbeiten. Aber zurückzukommen und nach zwei Tests noch ein paar Wochen in Quarantäne zu verbringen und dann festzustellen, dass man negativ ist, ist schon ein bisschen lächerlich", kritisiert Tyzzer die Quarantäne-Regeln.

Bartys Teilnahme bei WTA Finals fraglich

Nach den geltenden australischen Vorschriften müssen alle internationalen Reisenden, die in das Land einreisen, eine 14-tägige Quarantäne in einer ausgewiesenen Einrichtung absolvieren.

Barty wird entscheiden, ob sie ihren Titel bei den WTA Finals verteidigen wird, die aufgrund der Covid-19-Pandemie von China nach Mexiko verlegt wurden. Ihre Teilnahme jedoch scheint eher unwahrscheinlich, da sie sich aus Indian Wells und dem Billie Jean Cup zurückgezogen hat und die Teilnahme am Saisonfinale ihre Vorbereitungen für den australischen Sommer unterbrechen würde.

Sollte Barty in Mexiko antreten, müsste sie nach ihrer Rückkehr nach Australien Mitte November eine zweite zweiwöchige Quarantänezeit absolvieren, was ihre Saisonplanung vor den Australian Open im Januar ebenfalls beeinträchtigen könnte.

Australian Open 2022 ohne einige Stars?

Laut Tyzzer, wollen einige Spieler nur ungern zu den Australian Open 2022 reisen, sollten dort wieder so strenge Quarantänevorschriften herrschen. In diesem Jahr mussten die Spieler bei ihrer Ankunft die meiste Zeit in Hotelzimmern.

"Ich weiß, dass die Spieler nicht kommen, wenn sie in Quarantäne müssen", sagt Tyzzer. "Wir haben schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, dass sie nicht kommen werden, wenn es so ist wie vergangenes Jahr."

Das könnte Dich auch interessieren: Barty sagt Teilnahme am Billie Jean King Cup ab

Raducanu heiß auf Indian Wells: "Bereit für die nächste Herausforderung"

Tennis Thiem meldet sich per Video: "Sehr, sehr gute Neuigkeiten" GESTERN AM 20:36