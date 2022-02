Tennis

ATP Acapulco: Alexander Zverev bezwingt Jenson Brooksby in historischem Match - Highlights

Was für ein Match! In einer historischen Nachtschicht bezwingt Alexander Zverev Jenson Brooksby 3:6, 7:6 und 6:2 und zieht ins Achtelfinale der Mexican Open ein. Erst um 04:54 Uhr verwandelt der Hamburger den entscheidenden Matchball, nachdem er zuvor selbst zwei Matchbälle abwehren muss. Damit stellen die beiden einen Rekord auf: Es ist das späteste Ende einer Partie in der ATP-Geschichte.

00:01:28, vor 2 Stunden