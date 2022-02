Tennis

ATP Acapulco: Daniil Medvedev zeigt in Runde eins gegen Benoît Paire seine ganze Klasse - Highlights

Daniil Medwedew hat beim ATP-Turnier in Acapulco seine Jagd auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic erfolgreich gestartet. Der Russe gewann 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Benoît Paire und zeigte speziell in der Defensive seine ganze Klasse. Medwedew könnte mit einem Turniersieg an Djokovic vorbeiziehen. Die Highlights im Video.

00:01:24, vor 3 Stunden