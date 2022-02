Tennis

Final-Highlights aus Acapulco: So holte sich Rafael Nadal den Titel in Mexiko gegen Cameron Norrie

Final-Highlights aus Acapulco: So holte sich Rafael Nadal den Titel in Mexiko gegen Cameron Norrie - fast zwei Stunden dauerte der Kampf im Endspiel. Es war der insgesamt 91. Turniersieg für den 35-Jährigen und der vierte in Acapulco.

00:01:45, vor 23 Minuten