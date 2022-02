Daniil Medvedev hat sein Schicksal in der eigenen Hand. Gewinnt der Russe das prominentbesetzte ATP-Event in Acapulco , wird er am 28. Februar der 27. Spieler sein, der den ersten Platz der Weltrangliste erreicht.

Der 26-Jährige würde damit Novak Djokovic nach einer absoluten Rekordzeit von 361 Wochen von Platz eins verweisen.

Die Wachablösung würde gleichzeitig ein neues Zeitalter einläuten. Der letzte Spieler außerhalb der "Big Four" (Djokovic, Nadal, Roger Federer und Andy Murray), der die Nummer eins innehatte, war Andy Roddick am 1. Februar 2004 (!).

Sollte Medvedev in Acapulco triumphieren, hätte Djokovic keine Chance, den Platz an der Sonne zu verteidigen. Auch ein Erfolg beim parallel stattfindenden Event in Dubai würde ihn nicht mehr an der Spitze halten.

Djokovic über Medvedev: "Werde der Erste sein, der ihm gratuliert"

Darauf angesprochen, dass er die Führung in der Weltrangliste bald verlieren könnte, reagierte der 34-Jährige am Sonntag vor seinem Saisondebüt in Dubai besonnen: "Es liegt in seinen (Medvedevs; Anm. d. Red.) Händen. Er verdient es, die Nummer eins zu sein. Irgendwann wird es passieren. Wenn es diese Woche passiert, werde ich der Erste sein, der ihm gratuliert", sagte er gegenüber "ATP Media".

Beim Kampf um den Verbleib auf dem Thron könnte Djokovic ein langjähriger Rivale zur Seite springen. Beim Turnier in Mexiko könnte Mevedev im Halbfinale auf Nadal treffen - es wäre die Neuauflage des Australian-Open-Finals.

Die Chancen auf einen Führungswechsel im ATP-Ranking stehen allerdings gut. Sollte Djokovic das Turnier nach mehr als zwei Monaten Pause nicht für sich entscheiden können, würde Medvedev bereits der Einzug ins Finale reichen. Falls der Serbe nicht ins Endspiel einzieht, genügt dem Russen sogar schon der Einzug ins Halbfinale.

ATP-Weltrangliste: An der Spitze wird es eng

Die am Montag veröffentlichte Weltrangliste spiegelt die enge Ausgangslage vor den beiden Turnieren in Mexiko und Dubai wieder.

Mit Medvedev, Alexander Zeverev, Stefanos Tsitsipas, Nadal und Matteo Berrettini sind fünf der Top sechs beim Hartplatz-Event in Acapulco am Start. Lediglich der weiterhin ungeimpfte Djokovic nimmt aufgrund der Einreisebestimmungen am Turnier im Emirat teil.

Rang Name Punkte 1. Novak Djokovic 8875 2. Daniiel Medvedev 8435 3. Alexander Zverev 7515 4. Stefanos Tsitsipas 6565 5. Rafael Nadal 6515 6. Matteo Berrettini 4928 7. Andrej Rublew 4590 8. Casper Ruud 3975 9. Felix Auger-Aliassime 3883 10. Jannik Sinner 3429 54. Dominik Koepfer 1064 58. Jan-Lennard Struff 1054 82. Oscar Otte 804 84. Daniel Altmaier 787

Erstmals seit sieben Jahren ist zudem Dominic Thiem aus der Top 10 gerutscht.

Der Ex-US-Open-Sieger hat wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni 2021 kein Match mehr bestritten und rangiert daher an der 52. Stelle.

WTA-Weltrangliste: Pliskova und Badosa tauschen

Auch in der Top 10 der WTA-Weltrangliste gibt es einige Änderungen:

Rang Name Punktzahl 1. Ashleigh Barty 8330 2. Aryna Sabalenka 5563 3. Barbora Krejcikova 5003 4. Paula Badosa 4429 5. Karolina Pliskova 4347 6. Maria Sakkari 4191 7. Anett Kontaveit 4137 8. Iga Swiatek 3936 9. Garbine Muguruza 3350 10. Ons Jabeur 3065 18. Angelique Kerber 2286 59. Andrea Petkovic 992

Die Australierin Ashleigh Barty hat nach ihrem Heim-Triumph die Führung an der Weltrangliste weiter ausgebaut.

Paula Badosa rückt einen Rang nach oben und verdrängt Karolina Pliskova auf Platz fünf.

