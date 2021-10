Tennis

ATP Antwerpen: Andy Murray scheitert im Achtelfinale an Diego Schwartzman - Highlights

Diego Schwartzman steht im Viertelfinale der European Open in Antwerpen. Der Argentinier besiegte in einem packenden Achtelfinale die ehemalige Nummer Eins der Welt, Andy Murray, glatt in zwei Sätzen. Die Highlights im Video.

00:01:02, vor einer Stunde