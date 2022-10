Nach dem Match meinte Tsitsipas: "Ich habe variabel gespielt, und zum Ende hin lief es für mich. Ich bin komplett bei meinem Spiel geblieben. Es gab ein paar Dinge, an denen ich gearbeitet habe."

"Ich habe diese Schläge mit viel Leidenschaft und Entschlossenheit weiter verfolgt. Es war nicht einfach, einen Satz zu verlieren. Mit einem sehr guten Gegner auf der anderen Seite des Netzes war es ein extrem physischer Kampf. Ich bin zufrieden mit mir selbst", ergänzte der 24-Jährige.

Er habe versucht, "der Boss auf dem Platz zu sein. Alles war eine bewusste Entscheidung und ich wollte es perfekt umsetzen", sagte der Grieche.

Auch die Mentalität habe "sich irgendwie geändert. Ich habe einen aggressiveren Spielstil an den Tag gelegt und nichts mehr vom Glück abhängig gemacht."

Lange sah die Begegnung zwischen Tsitsipas und Rublev sehr eng aus. Erst im zehnten Aufschlagspiel des zweiten Satzes gelang dem Weltranglistensechsten das erste Break des Spiels. Tsitsipas könnte in Kasachstan sein drittes Turnier der Saison gewinnen. Der 24-Jährige holte in diesem Jahr bereits die Titel beim ATP Masters in Monte Carlo sowie auf Mallorca.

