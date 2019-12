Der 33-Jährige erhielt unter anderem den "Stefan Edberg Sportsmanship Award", der eine Auszeichnung für besonderes Fairplay, Professionalität und Integrität auf und neben dem Platz darstellt. Dieser Preis wird von den Tennis-Profis selbst bestimmt.

Durch den Jahresabschluss an der Spitze des ATP-Rankings erhielt Nadal auch den Award als Nummer eins der Männer-Tour. Vor allem durch seinen zwölften Erfolg bei den French Open sowie den Titel bei den US Open beendete Nadal das Jahr zum fünften Mal als Weltranglistenerster (nach 2008, 2010, 2013 und 2017).

Murray und Berrettini ausgezeichnet

Den Preis als Newcomer des Jahres erhielt der Italiener Jannik Sinner. Der 18-Jährige stieg in der abgelaufenen Saison von Platz 553 in der Weltrangliste bis auf Rang 78. Damit ist er der jüngste Spieler nach Nadal, der in die Top 80 der Welt vordringen konnte.

Der Mallorquiner schaffte dies 2003 im Alter von 17 Jahren. Vor allem mit dem Erfolg bei den Next Gen Finals in Mailand sorgte Sinner für Schlagzeilen und erhielt deshalb von seinen Kollegen diese Auszeichnung.

Das Comeback des Jahres feierte nach Meinung der Tennis-Profis Andy Murray, der nach seiner Hüft-OP im Sommer auf die Tour zurückkehrte und in Antwerpen Mitte Oktober die European Open für sich entscheiden konnte.

Der Aufsteiger 2019 wurde zudem Matteo Berrettini. Der Italiener schaffte es von Position 54 im ATP-Ranking bis auf Platz acht. Bei den US Open erreichte Berrettini außerdem erstmals ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

