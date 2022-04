Tennis

ATP Barcelona: Carlos Alcaraz fegt über Pablo Carreño Busta hinweg und gewinnt beim Heimspiel

Carlos Alcaraz gewinnt das ATP-Turnier in Barcelona und feiert den dritten Triumph im Kalenderjahr. In nur 65 Minuten schlägt der 18-Jährige seinen Landsmann Pablo Carreño Busta 6:3, 6:2 und spielt sich in der Weltrangliste auf den neunten Rang vor.

00:01:40, vor einer Stunde