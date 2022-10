Tennis

ATP Basel: Carlos Alcaraz schlägt Botic van de Zandschulp und steht im Viertelfinale - die Highlights

Carlos Alcaraz schlägt in der zweiten Runde des ATP-Turniers in Basel Botic van de Zandschulp glatt in zwei Sätzen 6:4,6:2. Die besten Ballwechsel der beiden im Video.

00:03:00, vor 2 Stunden