Tennis

ATP Basel: Holger Rune und Roberto Bautista Agut mit heißem Fight - Tiebreaks und Tweener im Halbfinale

Holger Rune und Roberto Bautista Agut lieferten sich einen heißen Fight in Basel: Zwei Tiebreaks mussten über den Einzug ins Endspiel entscheiden. Am Ende hatte der Norweger das bessere Ende für sich - den spektakulärsten Punkt aber machte der Spanier in einem Ballwechsel mit Tweenern von beiden Spielern.

00:01:44, vor 38 Minuten