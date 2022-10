Tennis

ATP Basel: Roberto Bautista Agut und Holger Rune packen Tweener aus - Spektakulärer Ballwechsel im Halbfinale

Spektakulärer Ballwechsel im Halbfinale: Roberto Bautista Agut und Holger Rune packen in Basel Tweener aus und begeistern das Publikum. Der Sieg geht am Ende an den Norweger, der 7:6, 7:6 gewinnt und ins Endspiel einzieht.

00:00:24, vor 24 Minuten