Tennis

ATP Basel: Stan Wawrinka scheitert bei Heimturnier Swiss Indoors knapp an Roberto Bautista Agut

Für Stan Wawrinka endet sein Heimturnier in Basel im Viertelfinale. Gegen den an Nummer sechs gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut liefert sich der Schweizer ein enges Duell. Am Ende heißt es dennoch 5:7, 6:7 (5:7) aus Sicht von Wawrinka.

00:01:22, vor einer Stunde