Zwischen 2013 und 2020 fand das Sandplatzturnier nicht statt, ehe es im vergangenen Jahr wieder Teil der Tour war - damals siegte der Italiener Matteo Berrettini.

Schon eine Woche vor den Serbia Open kehrt Djokovic in Monaco auf die Tour zurück. In der vergangenen Woche hatte der 34-Jährige angekündigt, beim Monte Carlo Masters teilzunehmen.

Das Turnier in seinem Heimatland wird damit das zweite in der Sandplatzsaison des designierten Weltranglistenersten. Zuletzt spielte der Serbe Ende Februar beim ATP-Turnier in Dubai, scheiterte im Viertelfinale 4:6, 6:7 an Jiri Vesely und verlor vorübergehend die Nummer eins der Welt an Daniil Medvedev

Auch Thiem-Start angekündigt

Auch die Ankündigung, dass der Österreicher Thiem in Belgrad an den Start gehen wird, überraschte: Der US-Open-Sieger von 2020 spielte zuletzt im Juni auf Mallorca, musste im Achtelfinale gegen den Franzosen Adrian Mannarino aufgeben. Seither fehlt der 28-Jährige, der inzwischen bis auf Weltranglistenplatz 50 abgerutscht ist, mit einer langwierigen Handverletzung, musste sein Comeback immer wieder verschieben und sagte nun auch seine Teilnahme in Indian Wells und Miami erst vor rund einer Woche ab

Stattdessen liegt der Fokus von Thiem auf der Sandplatzsaison. "Es ist immer noch der Belag, auf dem ich mich am wohlsten fühle, also denke ich, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, dort anzufangen", hatte er seine Absage für die Turniere in den Vereinigten Staaten begründet. Mit dem Start in Belgrad beginnt für den 28-Jährigen die Vorbereitung auf die French Open, bei denen er 2018 und 2019 bereits im Endspiel stand.

Australian-Open-Sieger Rafael Nadal wird dagegen nicht in Belgrad antreten. Der 35 Jahre alte Spanier spielt in derselben Woche die Barcelona Open.

Nadal dreht 2:5 im dritten Satz und verhindert Auftaktpleite

