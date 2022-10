Moutet (ATP-Nr. 69) stellte kurz nach dem Zwischenfall Ende September in den sozialen Medien klar, dass er sich nicht bei Andreev entschuldigen werde.

Der 21-jährige Bulgare (Nr. 211) habe ihn bereits bei ihrem Match in Genua eine Woche vor dem Spiel in Orléans zwei Mal beschimpft, erklärte der Franzose.

Moutets Trainer Laurent Raymond meinte zur "L'Équipe" über die Fast-Prügelei: "Vielleicht war es eine Folge dessen, was in Genua passiert ist, aber ich weiß es nicht. Nach dem Matchball war es Andreev, der ihm den ersten Schlag auf die Schulter versetzte."

In Italien hatte Moutet ebenfalls trotz Satzführung den Kürzeren gezogen (6:3, 6:7, 4:6). Andreev behauptete gegenüber Medien in Orléans allerdings, dass auch er von Moutet beschimpft wurde: "In Italien hat er immer wieder mit mir gesprochen und gefragt, was mein Problem ist. Ich habe kein Problem mit ihm." Beste Freunde werden die beiden Profis wohl nicht mehr.

