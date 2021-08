Tennis

Masters Cincinnati: So gewann Alexander Zverev das Finale gegen Andrey Rublev - Highlights

Alexander Zverev gewinnt beim ATP-Turnier in Cincinnati das Finale gegen seinen guten Freund Andrey Rublev und holt damit seinen fünften Masters-Titel. Auch im Hinblick auf die in einer Woche beginnenden US Open untermauert der Deutsche damit seine Mitfavoritenrolle. Hier gibt es die Highlights zum Endspiel in Cincinnati.

00:01:28, vor 26 Minuten