Tennis

Alexander Zverev glaubt noch nicht an Wachablösung von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Co.

Im Herren-Tennis könnte demnächst eine Wachablösung der bisherigen "Big Four" um Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray bevorstehen. Auch Olympiasieger Alexander Zverev sowie Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev könnten den Generationenswechsel vorantreiben. Doch so weit will sich der Deutsche noch nicht aus dem Fenster lehnen.

00:01:10, vor einer Stunde