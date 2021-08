Tennis

ATP Masters Cincinnati: Andy Murray ringt Richard Gasquet nieder - Highlights

Andy Murray ist nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon vor einem Monat mit einem Sieg auf die ATP Tour zurückgekehrt. Der dreimalige Grand-Slam-Champion schaffte beim Masters in Cincinnati/Ohio den Sprung in die zweite Runde, Murray bezwang den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4, 6:4.

00:01:00, vor 21 Minuten