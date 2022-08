Die Nummer drei der Welt kehrt in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den Court zurück und könnte als frischgebackene Nummer eins zum letzten Major des Jahres anreisen.

Ad

Damit es aber mit seiner ersten Weltranglistenführung seit Januar 2020 klappt, muss der momentane Tenniskönig Daniil Medvedev mitspielen.

ATP Montreal Kurios! Ruud wird bestraft, weil er nicht auf die Toilette geht 12/08/2022 UM 13:44

Der Russe scheint zwar mit 2255 Punkten Vorsprung auf seinen spanischen Kontrahenten außer Reichweite, sein Erstrundenaus beim Masters in Montreal kann den 26-Jährigen aber teuer zu stehen kommen.

990 Punkte werden Medvedev am kommenden Montag abgezogen - das Rennen um die Spitze wird damit neu eröffnet.

Weltrangliste: Zverev und Alcaraz ohne Chance

Lediglich Nadal hat dabei eine realistische Chance auf den Weltranglisten-Coup - zumal der Spanier im Vorjahr die US-Masters-Events nicht spielte und auch bei den US Open fehlte.

Alexander Zverev (ATP 2) verzichtet indes auf einen Start in Cincinnati, kann damit die 1000 Punkte seines Turniersiegs von 2021 nicht verteidigen und kehrt frühestens bei den US Open zurück

Carlos Alcaraz (ATP 4) liegt indes bereits zu weit hinter Medvedev, um ihn entscheidend unter Druck setzen zu können.

Nadal weit hinter Djokovic und Federer

Bleibt noch Nadal, der in Cincinnati den Turniersieg einstreichen müsste, um an Medvedev vorbeizuziehen. Der Russe muss sich dafür aber vor dem Viertelfinale verabschieden - sonst geht Medvedev auch bei den US Open als Nummer eins der Welt an den Start.

Nadal steht aktuell bei 209 Wochen an der Spitze des ATP Rankings, was hinter Novak Djokovic (373), Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) und Jimmy Connors (268) Rang sechs bedeutet.

Das könnte Dich auch interessieren: Haddad Maia setzt Märchen fort, Hurkacz greift nach Masters-Titel

Match gedreht - die besten Szenen zu Haleps Finaleinzug

ATP Montreal Kyrgios mit rührender Botschaft - und Kampfansage an die Weltspitze GESTERN UM 18:26