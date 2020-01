Der ATP Cup live im TV und im Livestream

Der neu ins Leben gerufene ATP Cup in Australien wird in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Fast die komplette Weltspitze ist mit von der Partie. Unter anderem schlagen Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas auf.

Für Deutschland sind neben Zverev noch Jan-Lennard Struff und im Doppel die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies am Start. In Gruppe F bekommt es das DTB-Team mit Australien, Griechenland und Kanada zu tun. Die sechs Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale.

Der ATP Cup live im TV

Der erste ATP Cup findet vom 3. bis 12. Januar 2020 statt. Sky ist live im TV mit von der Partie und überträgt unter anderem alle Matches der deutschen und österreichischen Mannschaft sowie alle Matches der K.o.-Runde einschließlich des Endspiels am 12. Januar.

Der ATP Cup im Livestream

Sky zeigt den ATP Cup auch im Livestream bei SkyGo.

Der ATP Cup bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich vom ATP Cup in Australien. Hier gibt es alle News und Informationen zum Turnier.

ATP Cup | Die Ergebnisse

Gruppe A

1. Spieltag:

Gruppe B

1. Spieltag:

Gruppe C

1. Spieltag:

Belgien - Moldawien 3:0

S. Darcis (BEL) - A. Cozbinov (MDA) 6:4, 6:7 (4:7), 7:5

D. Goffin (BEL) - R. Albot (MDA) 6:4, 6:1

S. Gille/ J. Vliegen (BEL) - R. Albot/ A. Cozbinov (MDA) 6:7 (5:7). 7:6 (7:4), 11:9

Großbritannien - Bulgarien

C. Norrie (GBR) - D. Kuzmanov (BUL) 6:2, 3:6, 6:2

D. Evan (GBR) - G. Dimitrov (BUL)

J. Murray/ J. Salisbury (GBR) - A. Andreev/ A. Lazarov (BUL)

Gruppe D

1. Spieltag:

USA - Norwegen 1:2

T. Fritz (USA) - V. Durasovic (NOR) 6:2, 6:2

J. Isner (USA) - C. Ruud (NOR) 7:6 (6:3), 6:7 (10:12), 5:7

A. Krajicek/ R. Ram (USA) - V. Durasovic/ C. Ruud (NOR) 6:4, 3:6, 5:10

Russland - Italien

K. Khachanov (RUS) - S. Travaglia (ITA) 7:5, 6:3

D. Medvedev (RUS) - F. Fognini (ITA)

K. Khachanov/ D. Medvedev (RUS) - S. Bolelli/ F. Fognini (ITA)

Gruppe E

1. Spieltag:

Gruppe F

1. Spieltag:

Deutschland - Australien

J. Struff (GER) - N. Kyrgios (AUS) 4:6, 6:7 (4:7)

A. Zverev (GER) - A. de Minaur (AUS) 6:4, 6:7 (3:7), 2:6

K. Krawietz/ A. Mies (GER) - C. Guccione/ J. Peers (AUS)

Griechenland - Kanada 0:3

M. Pervolarakis (GRE) - F. Auger-Aliassime (CAN) 1:6, 3:6

S. Tsitsipas (GRE) - D. Shapovalov (CAN) 6:7 (6:8), 6:7 (4:7)

M. Pervolarakis/ S. Tsitsipas (GRE) - F. Auger-Aliassime (CAN)/ D. Shapovalov (CAN) 2:6, 3:6

ATP Cup | Deutschland mit Auftaktniederlage

Am ersten Spieltag des ATP Cups musste das deutsche Team von Kapitän Boris Becker eine Niederlage gegen Gastgeber Australien hinnehmen. Ein tapferer Jan-Lennard Struff musste sich Nick Kyrgios geschlagen geben. Alexander Zverev verlor gegen Alex de Minaur nach einer 6:4, 4:2-Führung. Hier geht's zur kompletten Meldung.