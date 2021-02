Alexander Zverev fiel seinem Bruder Mischa jubelnd in die Arme und geriet für einen Moment ins Träumen. "Einen Mannschaftswettbewerb zu gewinnen, etwas für sein Land zu gewinnen, gehört zu den größten Dingen in unserem Sport", sagte der 23-Jährige nach dem beachtlichen 2:1-Erfolg des deutschen Tennisteams zum Auftakt des ATP Cups gegen stark besetzte Kanadier. Doch dann fing sich der Hamburger schnell wieder ein - denn schon der Halbfinaleinzug gleicht einer Höchstschwierigkeit.

Nach seinem 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4) gegen den Weltranglistenzwölften Denis Shapovalov steht bereits in der Nacht zum Donnerstag im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien (0:00 Uhr) für Zverev ein Duell mit Novak Djokovic an.

Klar, der ATP Cup bedeutet Zverev durchaus viel. Zumal er nach seinen blamablen Auftritten im Vorjahr bei dem Teamwettbewerb etwas gutzumachen hat und neuerdings immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Beziehung zu den Fans in Deutschland ist. Zusätzlich motivierend kommt hinzu, dass er seinen Bruder als Teamkapitän nah an seiner Seite hat: "Er macht es fantastisch." Auch bei Jan-Lennard Struffs starkem 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) gegen Milos Raonic fieberten die Zverevs mit.

Klar ist aber auch, dass Alexander Zverevs Hauptfokus den Grand Slams gilt, er will wieder in den ganz großen Matches für Furore sorgen. Das Halbfinale im Vorjahr Down Under und die Finalteilnahme bei den US Open sollen nur der Anfang gewesen sein. Die Hoffnungen zu Beginn der neuen Saison nach harter Schufterei in der Vorbereitung sind groß.